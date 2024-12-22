Как магазины обманывают: проговорился эксперт МГПУ о хитростях маркетинга

НУ

Наташа Устинова

Да я сразу сообразила, что два по цене одного это обман и мошенничество. И этим занимается обычно пятёрочка. Теперь у них другая форма. Выставляют продукты с ценой, а рядом другой без цены. Например: баночку скумбрии за 149р, рядом баночку горбуши. Покупатель думает, что и горбуши также цена. Я финт раскусила. Но мне нужна была горбуша. Я купила и тут же проверила чек. Горбуша стоила 199р такие же фокусы с молоком и др. Продуктами