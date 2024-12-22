Заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ Вадим Ковригин рассказал о современных методах обмана покупателей.
Как магазины обманывают: проговорился эксперт МГПУ о хитростях маркетинга
Комментарии
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НУ
Наташа Устинова
Да я сразу сообразила, что два по цене одного это обман и мошенничество. И этим занимается обычно пятёрочка. Теперь у них другая форма. Выставляют продукты с ценой, а рядом другой без цены. Например: баночку скумбрии за 149р, рядом баночку горбуши. Покупатель думает, что и горбуши также цена. Я финт раскусила. Но мне нужна была горбуша. Я купила и тут же проверила чек. Горбуша стоила 199р такие же фокусы с молоком и др. Продуктами
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