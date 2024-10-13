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Царьград

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В Польше запахнет "жареным": Парфюмеры выпустят духи с ароматом "русского духа"

Польские парфюмеры выпустят духи с ароматом "русского духа". В Польше запахнет "жареным" – новая линейка парфюма состоит из ароматов картошки и берёзы.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Скоро там и парфюм непонадобится...
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20 час.

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