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"Воняет помойкой". Барнаульцы жалуются на неприятный запах в городе

"Воняет помойкой". Барнаульцы жалуются на неприятный запах в городе

По словам жителей, он распространяется в разных районах Барнаула В Барнауле второй день жалуются на неприятный запах в нескольких частях города, сообщает паблик "В курсе 22".

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