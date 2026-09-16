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Авторадио

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Япония увеличила поставки автомобилей в Россию

Япония в августе нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию почти на 20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные японского Минфина.

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