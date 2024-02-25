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Досрочное голосование на выборах президента России началось в регионах

Досрочное голосование на выборах президента России началось в регионах

Досрочное голосование на выборах президента России началось в регионах страны. Возможность заранее сделать свой выбор есть у жителей труднодоступных и отдаленных местностей, а также судах, находящихся в плавании в основные дни голосования.

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