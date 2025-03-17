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Царьград

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Наёмники из Колумбии отказались воевать на Украине и отступили с потерями.

Наёмники из Колумбии отказались воевать на Украине и отступили с потерями.

Вооружённые Силы Украины отправили испаноязычных наёмников в лес юго-западнее Гоголевки в Курской области.

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