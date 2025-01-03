ПВО России за ночь сбили 22 украинских беспилотника над шестью регионами

Российские подразделения ПВО успешно уничтожили 22 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
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