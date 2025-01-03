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ПВО России за ночь сбили 22 украинских беспилотника над шестью регионами

ПВО России за ночь сбили 22 украинских беспилотника над шестью регионами

Российские подразделения ПВО успешно уничтожили 22 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями, сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

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