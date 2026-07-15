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Военное обозрение

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Проверка на исконность: спор о кокошнике как политический жанр

Проверка на исконность: спор о кокошнике как политический жанр

Реплика искусствоведа Елизаветы Лихачёвой о том, что кокошник — заимствованная форма, а Россия «часть большой цивилизации», обернулась обращением в Генпрокуратуру с требованием проверить её зарубежные счета: разбираем, как научный разговор о происхождении вещей превращается в проверку на исконность.

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