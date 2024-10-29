РИА Новости опубликовало запись угрозы убить российского пленного

В сети появилась аудиозапись угроз расправы над российским военнопленным Игорем Щеголеватым "самым болезненным способом" в том случае, если украинским вымогателям не будет заплачен выкуп в размере одного миллиона рублей.
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