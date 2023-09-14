В Госдуме хотят ужесточить правила продажи огнестрельного оружия мигрантам

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов вместе с другими депутатами фракции (первый заместитель руководителя фракции СЗРП в Госдуме, первый заместитель председателя Комитета ГД по контролю, недавний кандидат на пост московского мэра Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции СЗРП в Госдуме, первый зампред Комитета ГД по аграрным вопросам Олег Нилов, член Научного совета при Совете Безопасности России, заместитель председателя Комитета ГД по экономической политике Михаил Делягин, член Рабочей группы по вопросам СВО, первый зампред Комитета ГД по просвещению Яна Лантратова, член Комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Новичков, замруководителя фракции СЗРП в Госдуме, первый зампред Комиссии ГД по регламенту Андрей Кузнецов) разработал и внёс в Государственную Думу законопроект, согласно которому предлагается запретить продажу оружия лицам, получившим российское гражданство менее пяти лет назад.