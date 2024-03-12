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Мусоросортировочный завод в Чите работает только на 10%

Мусоросортировочный завод в Чите работает только на 10%

Заводу не хватают рабочих на сортировку мусора, который свозится со всей Читы.Мусоросортировочный завод в Чите работает всего на 10% своей мощности, сообщила генеральный директор регионального мусорного оператора «Олерон+» Елена Курдюмова.

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