Мусоросортировочный завод в Чите работает только на 10%

Заводу не хватают рабочих на сортировку мусора, который свозится со всей Читы.Мусоросортировочный завод в Чите работает всего на 10% своей мощности, сообщила генеральный директор регионального мусорного оператора «Олерон+» Елена Курдюмова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии