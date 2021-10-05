Коронавирус в цифрах: 17 человек вылечились от COVID-19

Эпидситуация в Атырауской области на 5 октября в цифрах: 19 человек заболели Covid-19 за сутки; 269 пациентов получают лечение в инфекционных стационарах; 23 пациента с Covid-19 лежат в реанимации; 5 человек в отделениях реанимации подключены к аппаратам ИВЛ; Скончавшившихся от Covid-19 за сутки нет; 548 пациентов с Covid-19 получают лечение на дому; 17 человек вылечились от Covid-19; I компонентом вакцин от Covid-19 привито 228 219; II компонентом вакцин от Covid-19 привито 192 494 человека.