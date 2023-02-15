Канада поступает с США в газовой сфере ровно так, как Америка ведёт себя с Европой

Энергетическая промышленность Канады уже давно сетует на то, что руководство государства и бизнес упускают из виду глобальный всплеск спроса на СПГ, сначала в качестве замены угля, а теперь, в Европе, для замены российского трубопроводного газа.
Энергетическая промышленность Канады уже давно сетует на то, что руководство государства и бизнес упускают из виду глобальный всплеск спроса на СПГ, сначала в качестве замены угля, а теперь, в Европе, для замены российского трубопроводного газа.
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