Закон и Порядок

135 577 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Выводы статьи - слабые, нам нельзя торопиться. А уж рассказу о БЧ одной ракеты я ыообще поспеялся. Если такая прилети...Почему Запад игно...
  • Артем Казаков
    Всё это полная фуйня.Запад  игнорит все красные линии Кремля,просто по той причине,что кроме пустых слов,не подтвержд...Почему Запад игно...
  • Анатолий
    Бабьяков, хохочу. Вы композицию, ну структуру стиха измените и Маяковский 21 века на лицо!Почему Запад игно...

Канада поступает с США в газовой сфере ровно так, как Америка ведёт себя с Европой

Канада поступает с США в газовой сфере ровно так, как Америка ведёт себя с Европой

Энергетическая промышленность Канады уже давно сетует на то, что руководство государства и бизнес упускают из виду глобальный всплеск спроса на СПГ, сначала в качестве замены угля, а теперь, в Европе, для замены российского трубопроводного газа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх