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Газета.ру

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Экс-нардеп Килинкаров: на Украине идея уступок России становится популярнее

Экс-нардеп Килинкаров: на Украине идея уступок России становится популярнее

Заявления исключенного из фракции «Европейская солилдарность» нардепа Алексея Гончаренко об уступках России связаны с тем, что эта идея давно «витает в воздухе» на Украине.

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