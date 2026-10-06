Экс-нардеп Килинкаров: на Украине идея уступок России становится популярнее

Заявления исключенного из фракции «Европейская солилдарность» нардепа Алексея Гончаренко об уступках России связаны с тем, что эта идея давно «витает в воздухе» на Украине.
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