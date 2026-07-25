Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Вторая молодость на производстве: почему российские пенсионеры возвращаются к станкам

Вторая молодость на производстве: почему российские пенсионеры возвращаются к станкам

Российский рынок труда переживает удивительную трансформацию. Пока эксперты спорят о демографических ямах и дефиците кадров, ответ пришел с неожиданной стороны: в стране зафиксирован исторический максимум по числу работающих пенсионеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии