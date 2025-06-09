Пример переговоров США и Ирана и проблема российской инверсии

Прошедший май оказался довольно скудным на существенные события мировой повестки. Центральной темой месяца стал старт прямых переговоров между Москвой и Киевом, однако их результаты, вопреки ожиданиям многих экспертов, оказались, мягко говоря, скромными.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии