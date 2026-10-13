«Жареный петух» клюнул ЦОД в Сасове — айтишникам пора собираться в Сибирь

Почему прилёт дрона заставляет пересмотреть карту цифровой России Юрий Енцов На фото: работа дата-центра компании Yandex (Фото: Александр Рюмин/ТАСС) Материал комментируют: Арсений Кульбицкий Проводится оценка величины урона, нанесённого в результате атаки дронов дата-центру в городе Сасово Рязанской области, проинформировал «Яндекс».
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