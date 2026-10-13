БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 630 подписчиков

«Жареный петух» клюнул ЦОД в Сасове — айтишникам пора собираться в Сибирь

«Жареный петух» клюнул ЦОД в Сасове — айтишникам пора собираться в Сибирь

Почему прилёт дрона заставляет пересмотреть карту цифровой России Юрий Енцов На фото: работа дата-центра компании Yandex (Фото: Александр Рюмин/ТАСС) Материал комментируют: Арсений Кульбицкий Проводится оценка величины урона, нанесённого в результате атаки дронов дата-центру в городе Сасово Рязанской области, проинформировал «Яндекс».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым