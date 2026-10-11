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Регионы России

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Владимир Путин отпраздновал 74-й день рождения в узком кругу

Владимир Путин отпраздновал 74-й день рождения в узком кругу

Президент России Владимир Путин отметил свой 74-й день рождения 7 октября. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, торжество прошло в узком кругу — присутствовало минимальное число людей.

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