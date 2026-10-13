Аргументы недели «Рожайте хоть до 60»: как оторванные от реальности советы некоторых бывших чиновников маскируют вероятный демографический кризис Очередное громкое заявление, прозвучавшее в соцсетях, о том, что российские женщины способны рожать вплоть до 60 лет, а мужчины — почти до 90, вызвало закономерную волну критики и недоумения.