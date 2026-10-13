Аргументы недели «Рожайте хоть до 60»: как оторванные от реальности советы некоторых бывших чиновников маскируют вероятный демографический кризис Очередное громкое заявление, прозвучавшее в соцсетях, о том, что российские женщины способны рожать вплоть до 60 лет, а мужчины — почти до 90, вызвало закономерную волну критики и недоумения.
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Хотелось бы попросить администраторов сайтов вернуть систему оценки комментарий.
Если что, детей можно выращивать искусственно и это не фантастика. Но на это опять же нужны деньги, а кто их даст. Какова перспектива - замещение населения, потеря страны ... Ничего страшного: эволюция.
Наша власть временщиков ни фига не пророссийская. Она "про-своя". Работает исключительно на себя и на хозяев страны - олигархов. Сиюминутно ей мигранты выгодны, а что будет со страной в будущем, их не волнует. Свое личное будущее они обеспечат. А поднимать рождаемость коренного населения это долго и дорого. Это ж надо создавать рабочие места в глубинке регионов, строить там комфортное жилье, а не "человейники", создавать инфраструктуру, строить и насыщать кадрами детсады, школы, больницы, строить дороги, чтобы была возможность оперативно попасть в ближайший крупный город, если что. Но это конечно не для временщиков во власти. Они концентрируют все финансовообеспечивающие предприятия и организации в крупных городах, строят "человейники", на которые и взглянуть-то неприятно, а не то. что в них жить, облагают живущих в них ипотекой с грабительским процентом, чтобы отбить у народа мысли обзаводиться вторым, а тем более третьим-четвертым ребенком.
В большой власти временщики-нарубили бапбла, а там-трава не расти ? С рождением каждого очередного ребенка размер маткапитала, вместо увеличения УМЕНЬШАЕТСЯ ???? Кого эта тупость взволновала ? Кто инициатор этого дебилизма ? ВРАГИ РОССИИ ??
Кто будет рожать, в стране, где граждане знают, что многие рабочие места и социальные льготы отданы мигрантам, а достойную зарплату коренным гражданам бизнес платить не хочет так как есть иноземные граждане согласные работать за бесценок?
Вот не сволочи ли? Зато мигранты плодятся и жилье и социалка им доступна. Не будут молодые рожать иипотеки и тд. АА пенсионерка это вообще кабздец
А почему не до 70?)