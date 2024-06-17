Выборы главы Мурманской области пройдут в течение двух дней

МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Члены избирательной комиссии Мурманской области приняли решение о том, что выборы главы региона пройдут в течение двух дней – 7 и 8 сентября этого года, также будет возможно отдать голос дистанционно, сообщается в Telegram-канале комиссии.
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