Выборы главы Мурманской области пройдут в течение двух дней

МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Члены избирательной комиссии Мурманской области приняли решение о том, что выборы главы региона пройдут в течение двух дней – 7 и 8 сентября этого года, также будет возможно отдать голос дистанционно, сообщается в Telegram-канале комиссии.