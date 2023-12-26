Нижегородская областная фармация подвела итоги работы в 2023 году

Как единственный поставщик лекарственных препаратов (ЛП) и медицинских изделий (МИ) в подведомственные региональному министерству здравоохранения медицинские организации в 2023 году ГП НО «НОФ» выполнила свою функцию в полном объеме: потребности лечебных учреждений удовлетворялись в соответствии с заявками, с надлежащим качеством и точно в срок.