Леброн Джеймс – о финале ЧМ по футболу: «Буду болеть за красивый футбол»

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от финального матча ЧМ по футболу в Катаре между Аргентиной и Францией.

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