Александр Гончаров встретился с бизнес-омбудсменом Московской области Владимиром Головнёвым

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров провели рабочее совещание, в ходе которого обсудили проблемные вопросы развития малого и среднего бизнеса.