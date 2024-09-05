Александр Гончаров встретился с бизнес-омбудсменом Московской области Владимиром Головнёвым

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнёв и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров провели рабочее совещание, в ходе которого обсудили проблемные вопросы развития малого и среднего бизнеса.
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