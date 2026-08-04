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Иерусалим: Шестерых верующих евреев арестовали за метание камней в монастырь и угрозы армянке

Изра­иль­ская поли­ция аре­сто­ва­ла шесте­рых рели­ги­оз­ных евре­ев — пяте­рых несо­вер­шен­но­лет­них и одно­го взрос­ло­го — после агрес­сив­ной выход­ки у стен армян­ско­го мона­сты­ря Свя­то­го Иако­ва в Ста­ром горо­де Иеру­са­ли­ма.

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