Иерусалим: Шестерых верующих евреев арестовали за метание камней в монастырь и угрозы армянке

Израильская полиция арестовала шестерых религиозных евреев — пятерых несовершеннолетних и одного взрослого — после агрессивной выходки у стен армянского монастыря Святого Иакова в Старом городе Иерусалима.
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