Рост стоимости лечения в России оказался ниже, чем рост зарплат

В среднем по России стоимость лечения в месяц практически не изменилась, ее рост год к году (в расчете на одного застрахованного) составил 3,01% за услуги поликлиник и 2,7% за услуги стоматологических клиник.
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