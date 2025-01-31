Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Карлсон назвал Зеленского диктатором и «лакеем» Запада

Карлсон назвал Зеленского диктатором и «лакеем» Запада

Лидер киевского режима Владимир Зеленский - лакей Запада и диктатор, продавший свою страну. Такое мнение о нем выразил американский журналист и экс-телеведущий Fox News Такер Карлсон.

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Комментарии
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Valentina Garmuviene
Можно и диктатором и лакеем и чем угодно побыть,если тебе за это капают миллионы долляров в карман!
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11 час.
ЛК
Любовь Кузьмина
Побыть то можно и еще как можно, но вот надолго ли? Это большой вопрос. Если Зеленский сумеет слинять и жить далее где-то на теплом острове до глубокой старости, то безусловно он счастливый человек. Вот каратель и прислужник Гитлера, нынешний гражданин Канады, пан Гунько дожил почти до ста лет и ничем не заморачивается. Выходит он счастлив тем, что служил немцам и живет далее. А вот мой дедушка погиб в Беларуссии и было ему всего 42 года.
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8 час.
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