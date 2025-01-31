ЛК

Любовь Кузьмина

Побыть то можно и еще как можно, но вот надолго ли? Это большой вопрос. Если Зеленский сумеет слинять и жить далее где-то на теплом острове до глубокой старости, то безусловно он счастливый человек. Вот каратель и прислужник Гитлера, нынешний гражданин Канады, пан Гунько дожил почти до ста лет и ничем не заморачивается. Выходит он счастлив тем, что служил немцам и живет далее. А вот мой дедушка погиб в Беларуссии и было ему всего 42 года.