Пушков заявил, что победа Джеорджеску на честных выборах в Румынии неизбежна

Член Совфеда Российской Федерации Алесей Пушков высказался по поводу румынской президентской гонки, обратив внимание на то, что в текущий момент кажется очевидным, что победителем из неё должен выйти Кэлин Джеорджеску.
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