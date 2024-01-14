Работу котельной проверили в ЖК «Императорские Мытищи»

Котельную в жилом комплексе «Императорские Мытищи» проверили на готовность к нештатным ситуациям. Пошаговый план устранения аварий на котельной обсудили с руководством и сотрудниками ресурсоснабжающей организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии