Сочетания цветов в одежде: самые лучшие и худшие

Дизайнер делится советами, которые помогут выглядеть сбалансировано и необычно. 123RF/legion-media.ru Правильное комбинирование цветов может придать лицу свежий вид, скорректировать фигуру, создать позитивное настроение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии