«Опустошение и предательство», — стало ясно, что чувствуют дети Манучарова после того, как мать оставила их в аэропорту, сбежав в Америку

Ситуация, в которую попал артист Вячеслав Манучаров привела в шок всю страну. Мужчина рассказал о том, что его супруга сбежала за океан, бросив в аэропорту их общих детей, которых просто не пропустили вместе с ней на границе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии