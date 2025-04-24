Эксперт Хоффманн: шведские самолеты ДРЛОиУ для Украины имеют критический изъян

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Saab 340 AEW&C (ACS-890), предназначенные для передачи Украине, имеют критическую уязвимость в обмене данными.
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