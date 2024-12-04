Chinese ships fire water cannons, collide with Philippine vessels in disputed waters

Chinese warships and Coast Guard cutters fired water cannons and collided with a Philippines maritime patrol in disputed waters on Wednesday, marking the latest skirmish between the countries in the South China Sea.
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