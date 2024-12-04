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Chinese ships fire water cannons, collide with Philippine vessels in disputed waters

Chinese ships fire water cannons, collide with Philippine vessels in disputed waters

Chinese warships and Coast Guard cutters fired water cannons and collided with a Philippines maritime patrol in disputed waters on Wednesday, marking the latest skirmish between the countries in the South China Sea.

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