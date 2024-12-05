Орловские светильники пользуются популярностью за рубежом

Знаете ли вы, что в Орле производят «крылатые вещи»? Почему «крылатые»? Потому что:Знаете ли вы, что в Орле производят «крылатые вещи»? Почему «крылатые»? Потому что: произведены в городе-птице, распространяются по всей России, словно на крыльях, стремятся только вперед и вверх! «Проект «Крылатые вещи» - инициатива, направленная на укрепление позитивного имиджа орловской промышленности.