Интересная жизнь с Vera Star Вчера вся страна с нескрываемым удовольствием наблюдала за тем, как на допросе у Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве 24-летнего русского парня, катились слезы из глаз, дрожал голос, а на лице был нескрываемый ужас от всего происходящего.
"Дадут 5 лет, через 2 года выпустят. Родню не тронут": Вся неудобная правда о деле Шахина Аббасова убившего мотоциклиста в Москве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Роман Романов
А так думаю, там, на зоне, ему еще придется и за язык отвечать. Присвоить себе звание "Вора в Законе" это не стишок рассказать и не песенку спеть. За это спросят.
Ответить
3 час.
Lika Kashkina
Людмила Е., Вы спрашиваете "кто им (азербайжанцам) разрешает так жить, чувствовать себя хозяином в нашей стране" Я вам отвечу, им разрешает наш либеральный президент В. Путин. На днях Песков прямо сказал, что Азербайджан самая дружеская нам страна. А для друзей всё позволено.
Ответить
3 час.
Владимир Петросов
Всё верно. Только главное в этом расследовании не выйти на самих себя. А ещё вероятнее всего будет так: Алиев сейчас очень "попросит" Путина депортировать всю эту шоблу в Баку, для суда и СТРОГОГО наказания по месту жительства. А потом, в Баку, поступит с ними как Эрдоган с "Азовцами". К бабке не ходи.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии