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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Дадут 5 лет, через 2 года выпустят. Родню не тронут": Вся неудобная правда о деле Шахина Аббасова убившего мотоциклиста в Москве

"Дадут 5 лет, через 2 года выпустят. Родню не тронут": Вся неудобная правда о деле Шахина Аббасова убившего мотоциклиста в Москве

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Комментарии
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Роман Романов
А так думаю, там, на зоне, ему еще придется и за язык отвечать. Присвоить себе звание &quot;Вора в Законе&quot; это не стишок рассказать и не песенку спеть. За это спросят.
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3 час.
Lika Kashkina
Людмила Е., Вы спрашиваете &quot;кто им    (азербайжанцам) разрешает так жить, чувствовать себя хозяином в нашей стране&quot; Я вам отвечу, им разрешает наш либеральный президент В. Путин. На днях Песков прямо сказал, что Азербайджан самая дружеская нам страна. А для друзей всё позволено.
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3 час.
Владимир Петросов
Всё верно. Только главное в этом расследовании не выйти на самих себя. А ещё вероятнее всего будет так: Алиев сейчас очень &quot;попросит&quot; Путина депортировать всю эту шоблу в Баку, для суда и СТРОГОГО наказания по месту жительства. А потом, в Баку, поступит с ними как Эрдоган с &quot;Азовцами&quot;. К бабке не ходи.
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2 час.

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