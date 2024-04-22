"Дадут 5 лет, через 2 года выпустят. Родню не тронут": Вся неудобная правда о деле Шахина Аббасова убившего мотоциклиста в Москве

Роман Романов А так думаю, там, на зоне, ему еще придется и за язык отвечать. Присвоить себе звание "Вора в Законе" это не стишок рассказать и не песенку спеть. За это спросят.

Lika Kashkina Людмила Е., Вы спрашиваете "кто им (азербайжанцам) разрешает так жить, чувствовать себя хозяином в нашей стране" Я вам отвечу, им разрешает наш либеральный президент В. Путин. На днях Песков прямо сказал, что Азербайджан самая дружеская нам страна. А для друзей всё позволено.