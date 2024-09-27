ПСРМ: В Российской Федерации  откроют только два избирательных участка вместо пяти

Партия социалистов Республики Молдова выражает глубокое возмущение в связи с действиями Министерства иностранных дел, которое целенаправленно саботирует проведение голосования молдавских граждан на территории Российской Федерации, передает Noi.
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