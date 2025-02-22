Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Хорошие мальчики и патриотизм

Хорошие мальчики и патриотизм

В одной из курьерских служб, услугами которой я пользовался, работали парни очень специфического вида: типичные такие «хорошие мальчики».

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