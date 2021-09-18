В Европе появилась первая жертва высоких цен на газ

Закон и ПорядокПолитикаВ Европе появилась первая жертва высоких цен на газ Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего.Вернуться к статье105НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславДействительно.Василий БашмаковПочему - то не жалко? На зло бабушке внук отморозил уши.Алексей КуницынНа зло бабушке внук отморозил уши.Надежда"Англичанка" промахнулась, выстрелив(нагадив) себе в ноги...Владимир СиденкоГрета Тунберг узнает и выпишет пилюлей Британии за сжигание угля.Михаил СтепанченкоНу и чему тут радоваться? Энергетический кризис в Европе может не самым приятным образом отразиться на российской экономике, а именно рост цен на потребительские и промышленные товары. Мы импортируем из Европы машины, станки, техническое оборудование и химическую продукцию, используемые в нефтегазовой отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. В результате рост цен в Европе сказывается на себестоимости отечественных товаров.Cергей ШапоревА Вы поплачьте! А нам может быть пора и станки самим производить и кое-что другое.ПРОСТО ВАЛЕРИЙНадо срочно отправить авиа-посылкой в мелкобританию толика чубайса! Он научит англосаксов, как прожить с "зелёной" энергией и не париться! А то это соросовское чмо никак не успокоится и все норовит Россию учить что от газа и угля надо было отказаться ещё вчера. )))))Александр РожковПусть кое кто из некоторых этих толиков в другое место запихает, чем .....БОБорис ОсиповЗа что боролись на то и напоролись...Комментировать
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