Закон и Порядок

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В Европе появилась первая жертва высоких цен на газ

В Европе появилась первая жертва высоких цен на газ

Зима еще не наступила, а энергетический кризис в Европе выявил первого потерпевшего.

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карюкалов вячеслав
Действительно.
Василий Башмаков
Почему - то не жалко? На зло бабушке внук отморозил уши.
Алексей Куницын
На зло бабушке внук отморозил уши.
Надежда
"Англичанка" промахнулась, выстрелив(нагадив) себе в ноги...
Владимир Сиденко
Грета Тунберг узнает и выпишет пилюлей Британии за сжигание угля.
Михаил Степанченко
Ну и чему тут радоваться? Энергетический кризис в Европе может не самым приятным образом отразиться на российской экономике, а именно рост цен на потребительские и промышленные товары. Мы импортируем из Европы машины, станки, техническое оборудование и химическую продукцию, используемые в нефтегазовой отрасли, промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и транспорте. В результате рост цен в Европе сказывается на себестоимости отечественных товаров.
Cергей Шапорев
А Вы поплачьте! А нам может быть пора и станки самим производить и кое-что другое.
ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
Надо срочно отправить авиа-посылкой в мелкобританию толика чубайса! Он научит англосаксов, как прожить с "зелёной" энергией и не париться! А то это соросовское чмо никак не успокоится и все норовит Россию учить что от газа и угля надо было отказаться ещё вчера. )))))
Александр Рожков
Пусть кое кто из некоторых этих толиков в другое место запихает, чем .....
Борис Осипов
За что боролись на то и напоролись...

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