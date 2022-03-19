Фриц впервые вышел в финал «Мастерса»

Американец Тэйлор Фриц в полуфинале турнира в Индиан-Уэллс обыграл №7 Андрея Рублева – 7:5, 6:4. 24-летний Фриц впервые в карьере вышел в финал «Мастерса».
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