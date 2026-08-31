Мы все способны впадать в спячку? Биологи нашли древний нейронный контур, сохранившийся у приматов

Загадка зимней спячки долго не давала ученым покоя. Теплокровному организму приходится круглосуточно сжигать энергию, чтобы держать температуру на уровне примерно 37 градусов.
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