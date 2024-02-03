Что случилось с супермоделями 90-х, на которых мечтали быть похожими все девчонки

Имена Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линды Евангелисты стали синонимами слова «супермодель». Эти женщины совершили революцию в мире моды и даже спустя десятилетия приковывают к себе восхищенные взгляды публики.
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