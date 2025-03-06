Ковид на госконтракте: что известно об американской фирме, обвиняемой Маском в исследовании биооружия

В США разворачивается скандал вокруг крупного государственного подрядчика EcoHealth Alliance, который занимался изучением коронавирусов в лаборатории в китайском городе Ухань до того, как там произошла первая вспышка вируса COVID-19.
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