Скандальный рэпер Эльдар Джарахов и певица MONA посетили утреннее шоу «1+1» на «Новом Радио». Главными темами разговора с ведущими Кириллом Калининым и Артёмом Райтрауном стали: новый фит, предстоящие альбомы артистов и, конечно же, их отношения.