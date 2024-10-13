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RT Russia

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Отстыковка Crew Dragon с космонавтом Гребёнкиным от МКС перенесена

Отстыковка Crew Dragon с космонавтом Гребёнкиным от МКС перенесена

SpaceX сообщил, что отстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом Александром Гребёнкиным от МКС для возвращения на Землю переносится из-за плохих погодных условий у побережья Флориды, куда должен приводниться экипаж.

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