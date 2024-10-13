Отстыковка Crew Dragon с космонавтом Гребёнкиным от МКС перенесена

SpaceX сообщил, что отстыковка корабля Crew Dragon с космонавтом Александром Гребёнкиным от МКС для возвращения на Землю переносится из-за плохих погодных условий у побережья Флориды, куда должен приводниться экипаж.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии