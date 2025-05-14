Ещё днём хохлы убеждали нас, что Путин бросится в Стамбул по приказу Трампа чуть не вплавь по Черному морю, а сейчас у них произошла вторичная детонация седалищ и они ноют, что Путин навернул суплекс Трампу через мощную русскую ось.
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