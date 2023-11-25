«Позиция Германии — вопиющая»: МИД РФ сообщил, что блокадникам-неевреям отказали в выплатах

Представитель МИД России Захарова заявила, что власти Германии отказались удовлетворить просьбу защитников блокадного Ленинграда о распространении немецких выплат на всех, кто находился в городе во время блокады.
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