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ИА Регнум

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При атаке дронов ВСУ в Подмосковье погибли два человека, 20 пострадали

При атаке дронов ВСУ в Подмосковье погибли два человека, 20 пострадали

При атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Подмосковье погибли два человека, еще 20 пострадали.

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