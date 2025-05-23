Стартап Beyond Imagination привлёк $100 млн на разработку человекоподобных роботов при участии Рэя Курцвейла

Стартап Beyond Imagination, основанный при участии изобретателя и футуролога Рэя Курцвейла, известного прогнозами о технологической сингулярности, ведёт переговоры о привлечении $100 млн в рамках раунда финансирования серии B.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии