Европа закупила рекордные объёмы российского СПГ

Парадокс санкций: как Европа скупает рекордные объемы газа у России Пока политики в Брюсселе сочиняют громкие заявления о «независимости от российского газа», европейский бизнес голосует рублем — точнее, евро.
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