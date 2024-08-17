Google расширил доступ к генератору AI-изображений Imagen 3

Компания Google без громкого анонса сделала последнюю версию своего генератора изображений на основе AI - Imagen 3 - доступной всем пользователям в США, заметил американский технологический сайт VentureBeat.
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