Вредно ли пальмовое масло

Вредно ли пальмовое маслоВ пальмовом масле содержится в 15 раз больше бета-каротина, чем в моркови. А еще в нем нет трансжиров, которые есть в молочном жире, баранине, говядине или образуются в процессе гидрогенизации жидких растительных масел.