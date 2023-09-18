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Вредно ли пальмовое масло

Вредно ли пальмовое масло

Вредно ли пальмовое маслоВ пальмовом масле содержится в 15 раз больше бета-каротина, чем в моркови. А еще в нем нет трансжиров, которые есть в молочном жире, баранине, говядине или образуются в процессе гидрогенизации жидких растительных масел.

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